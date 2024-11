Inflação em Uberlândia acelera em outubro, impulsionada por carnes e energia | Jornal Paranaíba Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 21/11/2024 - 08h01 (Atualizado em 22/11/2024 - 01h47 ) twitter

A inflação em Uberlândia registrou nova alta no mês de outubro, alcançando 0,48%, de acordo com o Índice de Preços ao Consumidor da Classe Básica (IPC-CBA), divulgado pelo Instituto de Economia da UFU. No acumulado de 2024, o índice chegou a 3,30%. Os principais responsáveis pelo aumento foram as carnes, que tiveram uma elevação média de 7,03%, e o impacto da energia elétrica, pressionada pela bandeira vermelha, sobre a cadeia produtiva.

Segundo especialistas, o cenário reflete as dificuldades enfrentadas pelo setor produtivo nos últimos anos. A alta das carnes é atribuída ao aumento da exportação, que reduz a oferta no mercado interno, e à forte demanda doméstica. Já o custo elevado da energia elétrica impacta diretamente o transporte, armazenamento e processamento de alimentos, encarecendo produtos essenciais como os do grupo de alimentos e bebidas.

Para os consumidores, a recomendação é buscar estratégias para driblar os impactos, como a comparação de preços e a priorização de itens menos afetados pela alta. O professor e economista consultado pela pesquisa destacou que esse movimento é parte de uma conjuntura econômica que ainda enfrenta desafios, mas enfatizou que o índice de outubro, embora significativo, não é motivo para alarme.

