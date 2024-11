Infestação Predial por aedes aegypti em queda, segundo o resultado do Liraa Aclr|Do canal Record Interior RJ no YouTube 26/11/2024 - 09h23 (Atualizado em 27/11/2024 - 01h30 ) twitter

O índice de infestação predial por aedes aegypti, em Macaé, apresentou queda no último Liraa, realizado em outubro. A taxa de infestação foi de 1.0, considerado satisfatório, segundo o Ministério da Saúde. Apesar do bom índice, as ações de prevenção e combate ao mosquito continuam.

