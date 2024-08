INFECTOLOGISTA: José Humberto Marins explica o aumento dos casos de dengue no inverno | Manhã Total Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 12/08/2024 - 09h44 (Atualizado em 13/08/2024 - 01h31 ) ‌



Os números da dengue no inverno deste ano estão causando surpresa e preocupação nas autoridades de saúde. Em um cenário que, tradicionalmente, associa a doença aos meses mais quentes, os dados revelam um aumento considerável nos casos, superando inclusive os registros do ano anterior.

Até a última semana, foram confirmados 206.952 casos de dengue, um número expressivo para a época do ano. Essa realidade desafia a percepção comum de que a dengue é uma doença tipicamente associada ao verão, e demonstra a necessidade de intensificar as ações de prevenção e combate durante todas as estações do ano.

