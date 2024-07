INFECTOLOGISTA: Fernanda Albernaz alerta sobre os tipos de hepatites virais | Manhã Total Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 17/07/2024 - 15h43 (Atualizado em 18/07/2024 - 01h41 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Julho é marcado pela campanha nacional "Julho Amarelo", um alerta para as hepatites virais, doenças silenciosas que podem trazer graves riscos à saúde. Segundo o Ministério da Saúde, as hepatites mais comuns no Brasil são causadas pelos vírus A, B e C, e a prevenção é fundamental para evitar o contágio e suas complicações.

As hepatites virais podem afetar o fígado, causando inflamação e, em casos graves, cirrose, insuficiência hepática e até mesmo câncer. Apesar da gravidade, muitas pessoas desconhecem os riscos e as formas de prevenção dessas doenças.

A campanha "Julho Amarelo" tem como objetivo aumentar o conhecimento da população sobre as hepatites virais, seus sintomas, formas de transmissão e medidas de prevenção. Através de ações de conscientização, busca-se estimular a testagem e o tratamento precoce, além de promover a adoção de hábitos saudáveis para evitar o contágio.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Publicidade

Veja Mais AQUI:

👉 https://www.youtube.com/watch?v=_GabFsy0VA8

Publicidade

👉 https://www.youtube.com/watch?v=F-dN4mXcags

👉 https://www.youtube.com/watch?v=waOF2nJcgnk

Publicidade

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

#tvparanaiba #grupoparanaiba #julhoamarelo #saúde

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.