INEA e heliporto, de Campos, realizam exposição de animais silvestres

Uma exposição de animais preservados por taxidermia e em conserva, foi apresentada no heliporto do Farol de São Tomé, litoral campista. O objetivo é informar quais são as espécies silvestres típicas da região e a importância de proteger a fauna.

