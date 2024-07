Indústria gaúcha: empresas retomam as vendas depois da enchente Aclr|Do canal Record RS no YouTube 25/07/2024 - 10h45 (Atualizado em 27/07/2024 - 01h37 ) ‌



As vendas das indústrias gaúchas caíram quase 90% em maio, no período mais crítico da enchente. A boa notícia é que a recuperação já chegou para 8 em cada 10 estabelecimentos afetados. Alguns já tiveram, inclusive, aumento no volume de negócios.

