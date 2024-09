Indústria e serviço puxam crescimento da economia no segundo trimestre Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 03/09/2024 - 20h02 (Atualizado em 04/09/2024 - 01h17 ) ‌



No segundo trimestre de 2023, o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil cresceu 1,4% em comparação aos três meses anteriores. O crescimento foi impulsionado pela indústria com um crescimento de 1,8% e pelos serviços com 1%. Esses setores compensaram a queda de 2,3% observada na agropecuária entre os meses abril e junho.

