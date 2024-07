Indiciado por tráfico de anabolizantes no Planalto Norte após conclusão de inquérito Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 24/07/2024 - 16h32 (Atualizado em 25/07/2024 - 01h42 ) ‌



Recentemente, a Tribuna do Povo noticiou a apreensão de anabolizantes traficados no Planalto Norte. Após a conclusão do inquérito pela Polícia Civil, uma pessoa foi formalmente indiciada pelo crime. Edinei Wassoaski traz as informações detalhadas sobre o caso, incluindo os desdobramentos da investigação e as implicações legais para o indiciado. Acompanhe a reportagem para entender o impacto da operação e as próximas etapas no processo judicial.

