Hoje pela manhã, uma carga de caminhão tombou na Serra Dona Francisca, resultando na interdição da rodovia. Felipe Bambace traz todas as informações atualizadas sobre o incidente ao vivo na Tribuna do Povo. Acompanhe agora para entender os detalhes do acidente e os impactos no tráfego da região.

