Incêndios voltam a se espalhar e qualidade do ar piora com queimadas na região de Ribeirão Preto
02/09/2024 - 15h55 (Atualizado em 03/09/2024 - 01h38 )



E os incêndios voltam a se espalhar pela região: em Altinópolis, um incêndio causou interdição na Rodovia Altino Arantes, neste final de semana.E Ribeirão Preto amanheceu nesta segunda (2), mais uma vez, com muita fumaça; a qualidade do ar da cidade já é uma das piores do estado.

