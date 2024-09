Incêndios na região: câmera flagra homem colocando fogo em terreno de Franca Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 10/09/2024 - 09h40 (Atualizado em 11/09/2024 - 01h44 ) ‌



Uma área de vegetação foi alvo de um incêndio criminoso, neste final de semana, na Zona Sul de Franca. Uma câmera de segurança flagrou o momento em que um homem coloca fogo no terreno e, depois, vai embora sem se preocupar com as chamas. Moradores dos bairros Recanto Elimar, Morada do Verde e Santa Bárbara estão sofrendo com os incêndios criminosos em terrenos baldios.

*Reportagem exibida em 09/09/2024.

