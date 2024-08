Incêndios florestais na Grécia resultam em uma morte e evacuação de moradores Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 13/08/2024 - 19h44 (Atualizado em 14/08/2024 - 01h29 ) ‌



Pelo menos uma pessoa morreu devido aos incêndios florestais na Grécia. A vítima estava em uma residência que foi consumida pelas chamas. Diversas cidades nas proximidades da capital Atenas foram afetadas e centenas de moradores tiveram que deixar suas casas. As condições climáticas secas, as rajadas de vento e a onda de calor intensa têm dificultado as operações dos bombeiros.

