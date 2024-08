Incêndios florestais na Europa atingem diversas regiões Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 31/07/2024 - 17h16 (Atualizado em 01/08/2024 - 01h48 ) ‌



Uma onda de calor provoca incêndios florestais pelo continente europeu. Cerca de 200 bombeiros trabalham para combater as chamas que se espalham pela ilha de Évora na Grécia. O vento forte dificulta o trabalho das equipes. Aviões e helicópteros estão envolvidos no combate ao incêndio a cerca de 60 km da capital Atenas. Na Albânia, a situação é crítica devido à estrutura limitada para enfrentar os focos de fogo. Incêndios também são registrados na região central da Espanha e no sul do país, resultando na evacuação de centenas de pessoas. Na Croácia, equipes tentam controlar as chamas que afetam o litoral do país.

