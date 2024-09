Incêndios florestais já queimaram 38% da Floresta Nacional de Brasília (DF) Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 05/09/2024 - 20h33 (Atualizado em 06/09/2024 - 01h20 ) ‌



No Distrito Federal, quase 40% da Floresta Nacional de Brasília foram queimados nos últimos dois dias. As chamas ainda não foram controladas. Já são mais de 2.100 hectares devastados. Cerca de 150 pessoas trabalham para combater o fogo. Segundo os bombeiros, a alta temperatura e a baixa umidade do ar, que já chegou a 7%, dificultam a extinção das queimadas. Não chove na capital federal há quase 140 dias. A polícia investiga se o incêndio na Floresta Nacional foi criminoso.

