Incêndios em SP: aviões do Exército ajudam a apagar focos de incêndio em Igarapava
27/08/2024 - 09h40 (Atualizado em 28/08/2024 - 01h53 )



Duas aeronaves do Exército sobrevoaram a região de Franca nesta segunda (26) para jogar água nos focos de incêndio que ainda restam na área. As aeronaves saíram do Aeroporto Leite Lopes, em Ribeirão Preto, e seguiram para as áreas atingidas, especialmente em Igarapava. Até o momento, foram usados 36 mil litros de água; segundo o governo do estado, 34 mil hectares foram destruídos pelas queimadas em SP.

*Reportagem exibida em 26/08/2024.

