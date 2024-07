Incêndios devastam 20 hectares da Mata do Cachorro em Patos de Minas | Balanço Geral Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 19/07/2024 - 16h53 (Atualizado em 20/07/2024 - 01h49 ) ‌



Uma série de incêndios atingiu a Mata do Cachorro em Patos de Minas nos últimos dias, devastando uma área de aproximadamente 20 hectares. As imagens aéreas captadas pelo Corpo de Bombeiros revelam a extensão dos danos causados pela fúria do fogo na fauna e flora da região.

As chamas consumiram vegetação nativa, impactando diretamente a biodiversidade local. Animais perderam seus habitats e a flora foi severamente afetada. A devastação também traz preocupações para os moradores das áreas próximas, que podem sofrer com a perda de serviços ecossistêmicos importantes, como a regulação do clima e a purificação do ar.

O Corpo de Bombeiros de Patos de Minas, utilizando tecnologias avançadas como drones e satélites, vem atuando incansavelmente no combate aos focos de incêndio e na avaliação dos danos causados. Equipes em campo também trabalham para orientar os moradores e prevenir novas chamas.

A ocorrência desses incêndios reforça a necessidade de medidas preventivas e de conscientização da população sobre os riscos dos incêndios florestais. É fundamental que todos colaborem para evitar novas tragédias, protegendo o meio ambiente e garantindo a segurança das comunidades.

A preservação da Mata do Cachorro exige um esforço conjunto de autoridades, moradores e sociedade civil. Através de medidas de proteção ambiental, campanhas educativas e ações de fiscalização, podemos trabalhar juntos para evitar futuros incêndios e garantir a recuperação da área afetada.

