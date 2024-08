Incêndios criminosos em veículos no bairro Santa Mônica | Balanço Geral Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 03/08/2024 - 13h23 (Atualizado em 04/08/2024 - 01h11 ) ‌



As autoridades policiais estão investigando uma série de incêndios criminosos ocorridos na madrugada em veículos localizados na região do bairro Santa Mônica. As imagens das câmeras de segurança foram cruciais para identificar um suspeito envolvido nos crimes.

Em um dos vídeos, é possível observar o indivíduo se aproximando de um dos veículos e ateando fogo na parte dianteira. Em outro, ele é visto jogando algum tipo de material inflamável no interior do veículo antes de se afastar. Pouco tempo depois, o carro é visto em chamas, confirmando a ação criminosa.

