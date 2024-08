Incêndios chamam atenção em Uberlândia | Cidade Alerta Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 24/08/2024 - 12h19 (Atualizado em 25/08/2024 - 01h26 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Uma mulher foi detida após iniciar um incêndio em dois imóveis de sua propriedade, localizados no bairro Brasil. O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas, que rapidamente se alastraram pelas duas residências.

Segundo relatos de testemunhas, a proprietária teria iniciado o incêndio intencionalmente. Apesar do ocorrido, ela não sofreu ferimentos graves, apenas algumas escoriações leves. As equipes de bombeiros, com o apoio de viaturas e equipamentos especializados, conseguiram controlar o fogo após utilizar cerca de 3 mil litros de água. Além do combate direto às chamas, foi necessário realizar o rescaldo e ventilar o ambiente para garantir a segurança de todos.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Veja Mais AQUI:

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=jwQbLoCgEkI

👉 https://www.youtube.com/watch?v=FUWMBc0aNFw

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=U78SuiMbGbs

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

‌



✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

Paranaíba Mais: https://paranaibamais.com.br/

#tvparanaiba #grupoparanaiba #Uberlândia #fogo #incêndio

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.