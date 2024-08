Incêndios aumentam em BH e colocam moradores e meio ambiente em risco Aclr|Do canal RecordTV Minas no YouTube 22/08/2024 - 17h17 (Atualizado em 23/08/2024 - 02h02 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

#RecordMinas

Dois incêndios atingiram Belo Horizonte, na tarde desta quarta-feira(21), próximo ao Zoológico, no bairro Bandeirantes, na Pampulha e também no bairro Palmares, região Oeste da capital, colocando moradores e o meio ambiente em risco. Veja a reportagem completa no vídeo acima.

Inscreva-se no canal da Record Minas: https://www.youtube.com/recordtvminas

Acompanhe a Record Minas nas redes sociais:

‌



Instagram: www.instagram.com/recordminas

Twitter: www.twitter.com/recordtvminas

‌



Facebook: www.facebook.com/recordtvminas

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.