Incêndio que começou na terça (3) consome parte da Floresta Nacional de Brasília
05/09/2024 - 12h21 (Atualizado em 06/09/2024 - 01h17 )



Quase 40% da floresta nacional de Brasília foi queimada por um incêndio que começou na terça-feira. Os ventos fortes e o ar seco dificultam o trabalho do corpo de bombeiros. Mais de 2 mil hectares foram consumidos pelas chamas. O incêndio é considerado o maior do ano no Distrito Federal. Cerca de 150 militares e voluntários atuam no combate ao fogo desde então. Há indícios de que a origem do incêndio seja criminosa; informações indicam a presença de três pessoas na área onde os focos começaram. A vegetação local favorece a propagação das chamas e a baixa umidade do ar chegou a apenas 7%. O Instituto Nacional de Meteorologia informou que outras regiões também enfrentam clima quente e seco, com pelo menos 244 cidades registrando umidade relativa inferior à do deserto do Saara. No Distrito Federal não há previsão para chuvas nos próximos dias. Autoridades pedem conscientização da população sobre os riscos relacionados ao uso do fogo em áreas sensíveis durante este período crítico.

