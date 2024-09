Incêndio que atinge Serra das Cabras, em Campinas (SP), já dura quase 24 horas Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 10/09/2024 - 22h48 (Atualizado em 11/09/2024 - 01h14 ) ‌



O incêndio na Serra das Cabras, em Campinas (SP), dura quase 24 horas. O fogo começou na segunda (9) à noite, na cidade de Morungaba, e atingiu ao menos 100 mil metros quadrados. A fumaça se espalhou pelo distrito de Joaquim Egídio e áreas próximas. Equipes do Corpo de Bombeiros estão atuando no local com caminhões e apoio a pé. Os ventos fortes são um fator preocupante para as equipes que tentam conter o incêndio próximo ao planetário e ao Museu de Astronomia. A Companhia Ambiental do Estado classificou a qualidade do ar em Campinas como muito ruim e fez um apelo para evitar queimadas na região.

