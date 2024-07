Incêndio quase atinge casas em São Joaquim Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 22/07/2024 - 08h19 (Atualizado em 23/07/2024 - 01h23 ) ‌



Um incêndio em uma área de vegetação no perímetro urbano de São Joaquim quase atingiu algumas residências. Segundo os proprietários das casas, o fogo foi iniciado por um vizinho que não tinha autorização para realizar a queimada. O Corpo de Bombeiros foi acionado no início da noite de domingo para combater as chamas na Rua Prudente Cândido, no bairro Três Pedrinhas. A rápida ação dos bombeiros impediu que o fogo se alastrasse. As chamas atingiram postes de iluminação pública, comprometendo a estrutura elétrica das residências. De acordo com a Lei de Crimes Ambientais, provocar incêndios em matas ou florestas sem autorização pode resultar em multas e até prisão. Fique atento e denuncie queimadas ilegais.

