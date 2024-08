Incêndio próximo à comunidade Pavão-Pavãozinho mobiliza bombeiros no Rio de Janeiro Aclr|Do canal RECORD EUROPA no YouTube 11/08/2024 - 15h30 (Atualizado em 12/08/2024 - 01h26 ) ‌



Um incêndio foi registado próximo à comunidade Pavão-Pavãozinho, localizada na região de Copacabana, no Rio de Janeiro, nesta quarta (7). O Corpo de Bombeiros esteve no local, mas a presença de lixo acumulado dificultou o acesso à área afetada. Diversas ruas ao redor do incêndio precisaram ser interditadas. Os bombeiros estudaram formas de conter o avanço das chamas, para evitar que atingissem residências próximas.

