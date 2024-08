Incêndio no Quiriri: bombeiros lutam contra chamas em Garuva Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 19/08/2024 - 15h06 (Atualizado em 20/08/2024 - 01h44 ) ‌



O incêndio que começou nos campos do Quiriri, em Garuva, está em seus três dias de intenso combate. As equipes dos bombeiros estão dedicadas a controlar as chamas e impedir que o fogo se espalhe para uma área ainda maior. Até o momento, a causa do incêndio permanece desconhecida, mas o trabalho das equipes de emergência é crucial para minimizar os danos e proteger a região. Acompanhe a reportagem completa para detalhes sobre os esforços de combate e as atualizações mais recentes.

