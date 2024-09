Incêndio no Parque do Pau Furado: uma crise ambiental em Uberlândia | Balanço Geral Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 05/09/2024 - 14h07 (Atualizado em 06/09/2024 - 01h47 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O Parque Estadual do Pau Furado, um dos principais patrimônios naturais de Uberlândia, enfrenta uma grave crise ambiental. Um incêndio de grandes proporções, que teve início na segunda-feira, já consumiu uma área significativa da reserva e continua a ameaçar a biodiversidade local. A seca prolongada, com 139 dias sem chuva, agrava a situação, tornando o combate às chamas ainda mais desafiador.

As equipes de combate a incêndio, compostas por bombeiros, policiais militares, brigadistas voluntários e funcionários da gestão ambiental, trabalham incansavelmente para conter as chamas. Apesar dos esforços, o fogo avançou para dentro do parque, destruindo parte da vegetação nativa e colocando em risco a fauna local. A falta de chuvas e as condições climáticas adversas dificultam o trabalho dos brigadistas, que enfrentam altas temperaturas e baixa umidade do ar.

A comunidade local e instituições de proteção ambiental se mobilizaram para auxiliar no combate ao incêndio. A Associação para Gestão Socioambiental do Triângulo Mineiro lançou um apelo por doações de equipamentos de proteção individual (EPIs), abafadores, bombas costais, água e alimentos para as equipes que atuam na linha de frente. A solidariedade da população é fundamental para garantir que os brigadistas tenham as condições necessárias para continuar o trabalho.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

‌



Veja Mais AQUI:

👉 https://www.youtube.com/watch?v=0OU9ePvuYJo

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=217_I479dmw

👉 https://www.youtube.com/watch?v=tLhw7wiW37Q

‌



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

Paranaíba Mais: https://paranaibamais.com.br/

#tvparanaiba #grupoparanaiba #Uberlândia #incêndio #fogo

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.