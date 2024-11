Incêndio no Brás: saiba os cuidados necessários para evitar curto-circuito e outras causas Aclr|Do canal Record News no YouTube 30/10/2024 - 14h40 (Atualizado em 31/10/2024 - 01h05 ) twitter

Um incêndio de grandes proporções atingiu um dos maiores shoppings do Brás hoje pela manhã em São Paulo. Ele é conhecido como principal área comercial de roupas e calçados do Brasil. O fogo assustou comerciantes e clientes. Uma fumaça densa chamou a atenção de quem passava e também dos moradores da região. Para falar sobre isso e os cuidados necessários pra evitar acidentes como esse, a engenheira civil e diretora de Relações Institucionais do CREA São Paulo, Fabiana Albano, comenta sobre o assunto.

