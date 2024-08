Incêndio na Serra do Cipó (MG) é controlado; causas ainda são desconhecidas Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 22/08/2024 - 10h59 (Atualizado em 23/08/2024 - 01h28 ) ‌



O incêndio na Serra do Cipó, em Minas Gerais, foi controlado após destruir uma área equivalente a mais de oito mil campos de futebol. Outros focos continuam ativos. Em Belo Horizonte, algumas casas foram atingidas pelo fogo. O primeiro foco teve início em uma árvore na parte baixa de um lote e se espalhou até alcançar uma casa no alto da rua. Moradores utilizaram baldes e mangueiras para tentar conter as chamas.

