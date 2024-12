Incêndio Mercado Publico, em Florianópolis | NDTV 35 Anos Aclr|Do canal NDTV RECORD no YouTube 05/12/2024 - 07h58 (Atualizado em 06/12/2024 - 01h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

No ano de 2005, um incêndio tomou conta da ala norte do Mercado Público de Florianópolis. A equipe da NDTV acompanhou e transmitiu tudo do início do desastre até os dias que seguiram com os planejamentos da recuperação do prédio histórico. Reveja este momento neste especial de comemoração dos 35 anos da NDTV.

NDTV 35 anos, mais catarinense, impossível.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.