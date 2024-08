Incêndio em veículo atinge grande proporção em Uberlândia | Balanço Geral Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 28/08/2024 - 14h48 (Atualizado em 29/08/2024 - 01h52 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Na noite de ontem (28), próximo ao bairro Jardim Ipanema em Uberlândia, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a um incêndio em um veículo dentro de uma área de mata. De acordo com informações preliminares, um casal teria abandonado o veículo no local, dando início às chamas. A suspeita é de que o carro seja produto de algum crime.

Ao chegar ao local, os bombeiros constataram que o fogo já havia se espalhado pela vegetação seca, tornando a situação ainda mais complexa. A equipe agiu rapidamente para conter as chamas e verificar se havia vítimas no interior do veículo ou nas proximidades. Devido à rapidez com que o fogo se propagou, foi necessário solicitar apoio de um caminhão pipa da concessionária Eco 050 para auxiliar no combate às chamas.

A operação de combate ao incêndio durou cerca de duas horas e consumiu aproximadamente 15.000 litros de água dos bombeiros e 8.000 litros da concessionária. Durante o combate, os bombeiros encontraram um tatu desorientado fugindo das chamas, além de enfrentar dificuldades devido à fiação elétrica próxima à área do incêndio.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

‌



Veja Mais AQUI:

👉 https://www.youtube.com/watch?v=PI1zi-cgw7Y

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=FxS1BBC-mrQ

👉 https://www.youtube.com/watch?v=Sahpgqr8iSE

‌



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

Paranaíba Mais: https://paranaibamais.com.br/

#tvparanaiba #grupoparanaiba #uberlândia #incêndio #chamas

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.