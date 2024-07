Incêndio em salão de festas causa danos materiais | Balanço Geral Manhã

Aclr |Do canal TV Paranaíba no YouTube

Um incêndio de grandes proporções atingiu o salão de festas da Loja Maçônica, localizada na Rua Barão do Rio Branco, em Patos de Minas, na tarde do último sábado (15). De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas começaram na cozinha do local após o rompimento de uma mangueira de gás de cozinha.

Quando os bombeiros chegaram ao local, o fogo já estava completamente tomado conta da cozinha e se alastrava para o salão de festas. Felizmente, a festa ainda não havia começado e os cozinheiros que estavam no local conseguiram sair a tempo, sem sofrerem ferimentos.

O incêndio causou danos materiais consideráveis, com a perda total de equipamentos, móveis e utensílios da cozinha, além de danos na estrutura do telhado e do prédio.

Graças à rápida ação dos bombeiros, que utilizaram técnicas e táticas específicas para combate a incêndios em locais confinados, as chamas foram controladas e extintas. Após o rescaldo, o local foi deixado em segurança sob a responsabilidade do proprietário do imóvel.

Ainda não se sabe ao certo o que causou o rompimento da mangueira de gás, mas as investigações estão em andamento para determinar a origem do incêndio.

