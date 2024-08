Incêndio em residência em Patos é controlado pelos bombeiros | Cidade Alerta Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 14/08/2024 - 08h10 (Atualizado em 15/08/2024 - 01h46 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Um incêndio em uma residência localizada no bairro Céu Azul, em Patos, mobilizou o Corpo de Bombeiros nesta terça-feira (13). As chamas, que se iniciaram na área de lazer da casa, foram rapidamente controladas pelas equipes de resgate, evitando que se propagassem para outras partes do imóvel.

Duas guarnições do corpo de bombeiros foram deslocadas para o local. A primeira, equipada com uma Auto Bomba Tanque Salvamento, iniciou imediatamente os trabalhos de combate às chamas. A segunda guarnição atuou no suporte, verificando se havia vítimas e avaliando possíveis danos estruturais.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Veja Mais AQUI:

Publicidade

👉 https://www.youtube.com/watch?v=9_dOX55R7fY

👉 https://www.youtube.com/watch?v=IkOCddRvSBc

Publicidade

👉 https://www.youtube.com/watch?v=jFr9TeeQKgw

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Publicidade

✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

#tvparanaiba #grupoparanaiba #patosdeminas #incendio

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.