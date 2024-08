Incêndio em residência de Uberlândia deixa vítima gravemente ferida | Balanço Geral Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 19/08/2024 - 09h25 (Atualizado em 20/08/2024 - 01h46 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Uma vítima foi socorrida com queimaduras graves após um incêndio em sua residência, localizada na Rua Eufrazina Joaquina Gádia, no bairro Tocantins, em Uberlândia. O incidente ocorreu na noite deste domingo (18). Os bombeiros, ao chegarem no local, encontraram a vítima inconsciente e precisaram arrombar a porta para ter acesso à casa, ela foi rapidamente encaminhada para o pronto-socorro da UFU.

Segundo o tenente do Corpo de Bombeiros, a casa estava fechada quando as chamas se iniciaram, o que fez com que o fogo se extinguisse por falta de oxigênio. A casa apresentava poucos móveis, o que contribuiu para que o incêndio não se alastrasse. A parte elétrica da residência foi danificada, mas a estrutura da casa não sofreu comprometimentos, dispensando a necessidade de acionar a Defesa Civil.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Veja Mais AQUI:

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=bwf0eStpR_w

👉 https://www.youtube.com/watch?v=aZrVQCP2sX8

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=815nvID9XXc

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

‌



✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

Paranaíba Mais: https://paranaibamais.com.br/

#tvparanaiba #grupoparanaiba #uberlândia #incêndio

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.