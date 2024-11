Incêndio em quiosque deixa evidente o abandono do Parque Alberto Sampaio Aclr|Do canal Record Interior RJ no YouTube 21/10/2024 - 15h45 (Atualizado em 22/10/2024 - 01h31 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O incêndio em um quiosque abandonado, que revelou a morte de uma pessoa, escancarou as condições precárias do Parque Alberto Sampaio, em Campos. Insegurança e falta de investimentos fazem parte do cenário.

#rjrecord #alexandretadeu #recordtvinteriorrj

#credibilidade #informacao #telejornalismo #noticia #entrevista #parque #camposdosgoytacazes #incendio #insegurança #segurançapublica

https://www.instagram.com/recordtvinteriorrj

‌



https://www.facebook.com/recordtvinteriorrj

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.