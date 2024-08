Incêndio em pizzaria de Patos de Minas pode ter sido causado por rompimento de botijão de gás Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 30/08/2024 - 10h32 (Atualizado em 31/08/2024 - 01h58 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Em Patos de Minas, um incêndio em uma pizzaria foi causado por um possível rompimento do registro de um botijão de gás. O incidente ocorreu na Rua Toizinho Amancio, no centro da cidade, durante o período da noite, quando o estabelecimento estava cheio de funcionários e clientes. Todos foram evacuados rapidamente ao perceberem o fogo e a fumaça.

O Corpo de Bombeiros informou que o registro do botijão pode ter se rompido, gerando o incêndio que se concentrou na cozinha da pizzaria. Felizmente, apesar do susto e do cheiro intenso de gás que tomou conta da rua, ninguém ficou ferido. O fogo não se espalhou para os apartamentos localizados no mesmo prédio da pizzaria. A via precisou ser interditada temporariamente enquanto o fogo era controlado. A proprietária do estabelecimento optou por não dar entrevistas e mencionou que o registro do botijão era novo.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Veja Mais AQUI:

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=YKDX1dm3zb0

👉 https://www.youtube.com/watch?v=QrTHiE1OIms

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=Eg5xFkTx2-g

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

‌



✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

Paranaíba Mais: https://paranaibamais.com.br/

#tvparanaiba #grupoparanaiba #patosdeminas #incêndio

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.