Incêndio em penitenciária peruana deixa cinco detentos mortos

Cinco detentos morreram por asfixia após um incêndio em uma penitenciária superlotada no Peru. As chamas atingiram um atelier de calçados na prisão da cidade de Huancayo, a 300 km da capital Lima.. O incêndio iniciou na noite de terça-feira e durou até a manhã do outro dia. Os presos foram conduzidos para os pátios externos, mas cinco internos não resistiram e morreram por asfixia. Com capacidade para 680 presos, o centro penitenciário da cidade abrigava mais de 2 mil detentos.

