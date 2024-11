Incêndio em máquina de lavar em Florianópolis alerta para cuidados com eletrodomésticos Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 18/11/2024 - 09h05 (Atualizado em 19/11/2024 - 01h18 ) twitter

Um incêndio ocorrido neste fim de semana em uma máquina de lavar roupas em Florianópolis trouxe à tona o risco de incêndios com eletrodomésticos, especialmente em ambientes fechados. O Capitão Franco Bressan Silva, do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, explica a importância de tomar cuidados com os eletrodomésticos para evitar acidentes, como a realização de manutenções periódicas, a verificação de fios e conexões elétricas, e a atenção aos sinais de superaquecimento. O repórter Gabriel Prada traz os detalhes desse caso e as orientações para aumentar a segurança em casa.

