Incêndio em mansão mata duas pessoas e dois cachorros na Bahia Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 22/02/2025 - 14h07 (Atualizado em 23/02/2025 - 01h36 )

Um incêndio de grandes proporções matou duas pessoas e dois cachorros dentro de um condomínio de luxo, em Guarajuba, na região metropolitana de Salvador (BA). De acordo com o Corpo de Bombeiros, as equipes foram acionadas ainda durante a noite para combater as chamas. Uma vítima conseguiu escapar ao pular do primeiro andar da mansão. No entanto, um homem de 65 anos, uma mulher de 48 e dois cachorros não conseguiram sair a tempo. Os bombeiros conseguiram evitar que o fogo se espalhasse para outras residências do condomínio, mas a estrutura da casa atingida ficou comprometida. As causas do incêndio ainda estão sendo apuradas.

