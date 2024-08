Incêndio em fábrica de móveis: bombeiros de São Bento do Sul são acionados Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 07/08/2024 - 14h27 (Atualizado em 08/08/2024 - 01h36 ) ‌



Na madrugada de hoje, um incêndio eclodiu em uma fábrica de móveis no Planalto Norte, levando as guarnições do Corpo de Bombeiros de São Bento do Sul a serem acionadas. As equipes enfrentaram uma operação desafiadora para controlar as chamas e evitar maiores danos. Acompanhe a cobertura completa da Tribuna do Povo para detalhes sobre a operação e os esforços dos bombeiros no combate ao incêndio.

