Incêndio em fábrica de fantasias deixa 17 pessoas feridas no Rio; nove estão em estado grave Aclr|Do canal Hoje em Dia no YouTube 12/02/2025 - 13h19 (Atualizado em 13/02/2025 - 01h13 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma fábrica de fantasias no bairro de Ramos, no Rio de Janeiro. Dezenas de pessoas estavam no local quando o fogo começou. 17 pessoas ficaram feridas, sendo que nove estão em estado grave. O prédio, cercado por casas antigas, ainda apresenta riscos de desabamento e foi isolado.

Inscreva-se no canal Hoje em Dia: http://r7.com/DUqw

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Site oficial: https://recordtv.r7.com/hoje-em-dia

‌



https://www.instagram.com/hojeemdia/

https://twitter.com/hojeemdia

‌



https://www.threads.net/@hojeemdia

https://www.tiktok.com/@hojeemdiaoficial

‌



https://www.facebook.com/ProgramaHojeEmDia/

#HojeEmDia

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.