Incêndio em fábrica de embalagens em Uberlândia resulta em demolição da subestação Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 21/11/2024 - 07h58 (Atualizado em 22/11/2024 - 01h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma empresa que fabricava embalagens plásticas em Uberlândia foi demolida após sofrer um incêndio de grandes proporções na tarde de terça-feira (20). De acordo com a Defesa Civil, o fogo começou devido a um vazamento de óleo em um transformador, que superaquecido causou explosões e atingiu outros dispositivos. A estrutura da subestação de energia ficou comprometida, e sua demolição foi realizada no feriado por uma empresa terceirizada, após interdição do local.

Para facilitar a operação, parte da Avenida Airton Borges da Silva precisou ser interditada. O intenso calor causado pelo incêndio provocou danos adicionais, atingindo duas motocicletas de funcionárias e o carro de um fornecedor estacionados nas proximidades. Brigadistas da indústria e profissionais de segurança agiram imediatamente para controlar as chamas, sendo posteriormente auxiliados por equipes do Corpo de Bombeiros.

Embora não tenha havido registro de feridos, o caso acende o alerta sobre a importância de seguir procedimentos de segurança em locais fechados, especialmente em situações envolvendo vazamento de óleo. Especialistas destacam que falhas no combate inicial a incêndios desse tipo podem levar a consequências graves.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

‌



Veja Mais AQUI:

👉 https://www.youtube.com/watch?v=ECk2QwM2rh0

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=tZAm2jp4LT0

👉 https://www.youtube.com/watch?v=Aac-aC0Nez0

‌



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

Paranaíba Mais: https://paranaibamais.com.br/

#tvparanaiba #grupoparanaiba #uberlandia

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.