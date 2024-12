Incêndio em estufa de fumo mobiliza bombeiros em Irineópolis Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 05/12/2024 - 15h23 (Atualizado em 07/12/2024 - 01h38 ) twitter

Um incêndio em uma estufa de fumo mobilizou o Corpo de Bombeiros em Irineópolis, no Planalto Norte de Santa Catarina. Não é a primeira vez que incidentes desse tipo acontecem na região, o que tem gerado preocupação entre os produtores locais. As autoridades investigam as possíveis causas do fogo, enquanto os bombeiros reforçam a importância da prevenção e manutenção das estruturas para evitar novos casos. O incidente reacende o debate sobre segurança em áreas agrícolas da região.

