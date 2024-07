Incêndio em barco no Rio Negro deixa quatro mortos; 59 pessoas foram resgatadas com vida Aclr|Do canal Hoje em Dia no YouTube 29/07/2024 - 13h08 (Atualizado em 30/07/2024 - 01h40 ) ‌



Subiu para quatro o número de mortos no incêndio de um barco no Rio Negro, em Manaus, que ocorreu na madrugada do último sábado (27). Ao todo, 59 pessoas foram resgatadas com vida. Cerca de 20 agentes, incluindo mergulhadores do Corpo de Bombeiros, trabalham no local da tragédia para localizar os desaparecidos.

