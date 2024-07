Incêndio em área de pastagem às margens da BR-153 | Balanço Geral Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 26/07/2024 - 15h57 (Atualizado em 27/07/2024 - 01h56 ) ‌



Um incêndio de grandes proporções atingiu uma área de pastagem localizada às margens da BR-153, próximo à cidade de Frutal, na noite de ontem. As chamas, que se alastraram rapidamente devido às condições climáticas secas, mobilizaram equipes do Corpo de Bombeiros para conter o avanço do fogo.

Ao chegarem ao local, os bombeiros encontraram um incêndio de grandes proporções, consumindo uma área de pastagem de aproximadamente 3 hectares. As equipes utilizaram equipamentos especializados, como sopradores e abafadores, para controlar e extinguir as chamas. Após cerca de uma hora e quarenta minutos de trabalho intenso, o fogo foi totalmente controlado, evitando que se propagasse para outras áreas e causasse danos maiores.

