Incêndio em apartamento no bairro Mansour deixa vítima ferida em Uberlândia | Cidade Alerta Minas

Uma mulher de 26 anos foi socorrida às pressas após tentar controlar um incêndio que atingiu um apartamento no bairro Mansour, em Uberlândia. Segundo o Corpo de Bombeiros, o incidente ocorreu no primeiro andar de um condomínio localizado na rua Lúcia Fonseca Attie. A vítima inalou muita fumaça enquanto ajudava na contenção das chamas e precisou ser levada para o hospital.

O fogo começou enquanto os donos do imóvel, uma família com três filhos, estavam fora. As chamas destruíram um quarto e a sala, deixando outros cômodos danificados pela fuligem e pela fumaça. Moradores do condomínio usaram seis extintores para conter o incêndio antes da chegada dos bombeiros, que realizaram o trabalho de rescaldo para garantir a segurança do local.

As causas do incêndio ainda são desconhecidas. De acordo com o sargento Rodrigo Mourão, que acompanhou a ocorrência, não houve necessidade de isolar outros apartamentos, mas a família foi orientada a manter o padrão de energia desligado. Ninguém mais ficou ferido.

