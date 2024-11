Incêndio devastador destrói casa de madeira no Bucarein, em Joinville Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 14/10/2024 - 15h17 (Atualizado em 15/10/2024 - 02h13 ) twitter

Um incêndio de grandes proporções consumiu completamente uma casa de madeira localizada no Bucarein, em Joinville. O sinistro, que gerou grande preocupação entre os moradores da região, pode ter sido causado por um curto circuito, embora as investigações ainda estejam em andamento. As equipes de bombeiros atuaram rapidamente para controlar as chamas, mas, infelizmente, a residência foi totalmente destruída. Acompanhe nossa reportagem para mais detalhes sobre as causas do incêndio e a resposta das autoridades.

