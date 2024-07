Incêndio destrói parte de parque de Belo Horizonte (MG)

Aclr |Do canal Fala Brasil no YouTube

Um incêndio destruiu parte do Parque Municipal Ursulina de Andrade Mello, em Belo Horizonte (MG), nesta quinta-feira (11). A imagem gravada de dentro de um helicóptero mostra as chamas se alastrando pela mata. Os bombeiros foram chamados para apoiar um grupo de brigadistas voluntários que tentavam conter o avanço do fogo. O Corpo de Bombeiros acredita que a causa do incêndio é criminosa, mas a Polícia Civil ainda vai investigar o caso.

