Incêndio destrói fábrica de chocolates em Flores da Cunha, na serra gaúcha Aclr|Do canal Hoje em Dia no YouTube 26/08/2024 - 14h04 (Atualizado em 27/08/2024 - 01h57 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Um incêndio de grandes proporções destruiu uma fábrica de chocolates em Flores da Cunha, na serra gaúcha. Bombeiros locais contaram com o auxílio de três viaturas da corporação de Caxias do Sul para combater o fogo. A Polícia Militar e a Guarda Civil também prestaram apoio à ocorrência. Não houve registro de vítimas e as causas do incêndio serão investigadas.

Inscreva-se no canal Hoje em Dia: http://r7.com/DUqw

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Facebook: https://www.facebook.com/ProgramaHojeEmDia/

‌



Instagram: https://www.instagram.com/hojeemdia/

Twitter: https://twitter.com/hojeemdia

‌



Site oficial: https://recordtv.r7.com/hoje-em-dia

#HojeEmDia

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.