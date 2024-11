Incêndio destrói dois ônibus em terminal Santa Luzia em Uberlândia | Balanço Geral Manhã Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 14/10/2024 - 08h15 (Atualizado em 15/10/2024 - 02h14 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Dois ônibus do transporte urbano pegaram fogo no Terminal Santa Luzia, em Uberlândia, na manhã desta segunda-feira. O incêndio começou por volta das 7h e rapidamente se espalhou de um veículo para outro, causando preocupação entre moradores da região. O Corpo de Bombeiros foi acionado e chegou ao local com duas viaturas e seis militares, conseguindo controlar as chamas em cerca de 20 minutos.

De acordo com a empresa responsável pelo transporte, ainda não se sabe o que causou o incêndio, e imagens de câmeras de segurança serão analisadas para ajudar nas investigações. O prejuízo estimado ultrapassa R$ 1,5 milhão. Durante a cobertura do incidente, a equipe de reportagem flagrou um homem tentando furtar fios de cobre dos veículos queimados, mas ele foi interrompido por um funcionário da empresa.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Veja Mais AQUI:

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=Q9HEzaZypn8

👉 https://www.youtube.com/watch?v=Fl9EZqqn2Ww

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=Prc4dRQsI4Q

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

‌



✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

Paranaíba Mais: https://paranaibamais.com.br/

#tvparanaiba #grupoparanaiba

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.