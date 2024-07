Incêndio destrói carros apreendidos em Londrina (PR)

Aclr |Do canal Hoje em Dia no YouTube

Alto contraste

A+

A-

Em Londrina, no Paraná, um incêndio destruiu carros apreendidos que estavam num pátio da Polícia Civil. A suspeita é de que o fogo tenha começado numa vegetação, do lado de fora do estabelecimento e se alastrado para dentro do pátio. Quase mil carros foram atingidos pelas chamas. Três caminhões do corpo de bombeiros foram acionados, além do apoio de cidades vizinhas.

Inscreva-se no canal Hoje em Dia: http://r7.com/DUqw

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Facebook: https://www.facebook.com/ProgramaHojeEmDia/

Publicidade

Instagram: https://www.instagram.com/hojeemdia/

Twitter: https://twitter.com/hojeemdia

Publicidade

Site oficial: https://recordtv.r7.com/hoje-em-dia

#HojeEmDia

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.