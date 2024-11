Incêndio destrói caminhão e motorista é socorrido no Norte de SC Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 28/10/2024 - 15h35 (Atualizado em 29/10/2024 - 01h48 ) twitter

Um caminhão foi completamente destruído por um incêndio no norte de Santa Catarina, causando grande susto para o motorista. A intensidade das chamas foi tal que o condutor necessitou de atendimento médico devido ao impacto do ocorrido. Equipes de emergência foram acionadas para controlar o fogo e socorrer o motorista, que, apesar do susto, não teve ferimentos graves. A Tribuna do Povo acompanha o caso e traz informações sobre as possíveis causas do incidente.

